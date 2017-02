Esslingen (biz) - Die Flüchtlingszahlen gehen zurück, der Landkreis hat den Bau weiterer Unterkünfte gestoppt. Gegen eine „bedarfsgerechte Anpassung der räumlichen Kapazitäten“ spricht auch aus Sicht der Initiative Gemeinsam für Flüchtlinge in RSKN grundsätzlich nichts. Das haben die ehrenamtlichen Helfer aus Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und der Neckarhalde jetzt in einer Mitteilung geschrieben. In der vorläufigen Unterkunft in Sulzgries seien beispielsweise von 94 Plätzen derzeit nur 59 belegt. Gleichzeitig aber mache das Landratsamt ohne Not unverändert großen Druck auf den Vollzug der Anschlussunterbringung, für die die Kommunen