Esslingen (red) - Schülerinnen und Schüler können sich am Montag, 16. Januar, mit ihren Eltern in der Zeller Steinbeisstraße 25 über die kaufmännischen Bildungsgänge und Abschlüsse der John-F.-Kennedy-Schule informieren. Ab 18 Uhr präsentiert die Schule das einjährige kaufmännische Berufskolleg 1 mit Übungsfirma. Das Angebot richtet sich an Schüler mit einem mittleren Bildungsab-schluss. Ebenfalls für Interessenten mit mittlerer Reife kommt das zweijährige Kaufmännische Berufskolleg Fremdsprachen in Frage, mit dessen Abschlusszeugnis die Fachhochschulreife erworben wird. Durch ein Zusatzprogramm kann der Staatlich geprüfte