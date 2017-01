Sie kommt jeden Tag gerne an ihren Arbeitsplatz im Hospiz Esslingen. Claudia Dippon leitet seit wenigen Monaten den stationären Bereich des Hospizes und schätzt nicht nur die gute Atmosphäre im Haus, sondern auch das harmonische Team von Haupt- und Ehrenamtlichen.

Die 50-Jährige Mutter von drei erwachsenen Kindern ist ausgebildete Krankenschwester und seit 2004 in der Hospizarbeit tätig. Ihre Ausbildung absolvierte sie bei der Diakonieschwesternschaft im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Später arbeitete sie für die Diakoniestation in ihrer Heimstadt Weinstadt. „Ich musste