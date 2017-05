Esslingen (red) - Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat nach einem Überfall auf einen 38-jährigen Esslinger am Montagabend Ermittlungen wegen schweren Raubes gegen eine noch unbekannte männliche Person aufgenommen. Das spätere Opfer und der Täter hatten sich über eine Internet-Plattform kennengelernt und ein Treffen am Montagabend, um 22 Uhr, vereinbart, teilt die Polizei mit. In der Wohnung des 38-Jährigen in der Augustinerstraße trank man gemeinsam eine Flasche Wein. Als der Geschädigte kurz das Zimmer verließ und wieder zurückkehrte, schlug ihn der Fremde mit der leeren Weinflasche nieder. Er drohte ihm mit einem Messer und forderte Bargeld. Aus der Geldbörse entnahm der Täter anschließend etwa 80 Euro, die EC-Karte und das Mobiltelefon. Dann fesselte er den Überfallenen mit einem mitgebrachten Klebeband an einen Stuhl und ergriff die Flucht, nachdem er noch die PIN-Nummer gefordert hatte. Der 38-Jährige konnte sich wenig später befreien. Er hatte eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitten und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht.

Anzeige

Der Tatverdächtige soll etwa 25 Jahre alt, circa 1, 80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug ein rotes Shirt der Marke „Nike“, eine schwarze Jacke, schwarze Nike-Schuhe und ein schwarzes Basecap.