(adi) - Manchmal merkt ein Azubi erst hinterher, dass er sich die Ausbildung einfacher vorgestellt hat. Doch das ist noch lange kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Die Arbeitsagentur bietet ausbildungsfördernde Maßnahmen, die helfen, den Weg in den Beruf zu ebnen. 900 junge Leute nutzen in diesem Jahr in den Landkreisen Esslingen und Göppingen diese Möglichkeit.

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen können Jugendlichen, die noch nicht ausbildungsreif sind, das fehlende Rüstzeug im fachlichen Bereich oder im Sozialverhalten vermitteln. Dazu gehören Theorie-Angebote und ein sechs- bis zwölfmonatiges