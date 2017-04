Die Hotellandschaft in Esslingen und weit darüber hinaus steht vor entscheidenden Veränderungen. So will die Merkur Development Holding GmbH aus Rüsselsheim gemeinsam mit der Avonia Real Estate aus Leinfelden-Echterdingen auf dem Weber-Areal in der Esslinger Otto-Bayer-Straße ein Hotel mit 225 Zimmern bauen und rund 28 Millionen Euro investieren. Gleichzeitig schreiten die Pläne für ein neues Hotel auf dem alten Esslinger Busbahnhof voran.

