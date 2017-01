Direkt am Neckarufer in Oberesslingen steht das Gebäude des Vereins Bürger für Berber. Hinter dem grünen Zaun, der das Grundstück umgibt, befindet sich das kleine Holzhaus. Hier sind das Büro, die Klamottenkiste, die Sanitärräume, der Aufenthaltsraum, der Hauswirtschaftsraum und die Holzwerkstatt untergebracht. Der Verein ist vor rund zehn Jahren auf das Gelände in der Eberspächerstraße umgezogen, davor war er in den Pulverwiesen ansässig.

In der Schreinerei im Erdgeschoss stehen zahlreiche Regale mit Werkzeug, Nistkästen für Vögel, Krippen und ausgesägten Holztierchen. Im Raum gibt es drei Arbeitsplätze