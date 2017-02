Esslingen (red) - In der Flandernstraße hat in dieser Woche der Aufbau des Hoffnungshauses begonnen. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Hoffnungsträger Stiftung aus Leonberg zur Integration von Flüchtlingen. Neben dem integrativen Wohnen von Einheimischen und Flüchtlingen unter einem Dach sieht das Konzept auch Angebote zur Unterstützung der Flüchtlinge bei der Integration vor. Eingebettet sind die Aktivitäten in ein breites lokales Netzwerk ehrenamtlichen Engagements. Weitere Hoffnungshäuser werden in der Brühlstraße und im Rohrackerweg gebaut. Projektpartner ist der CVJM Esslingen.

