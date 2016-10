Von Alexander Maier

Hoch über den Dächern von Esslin­gen thront die Hochwacht. Während der Dicke Turm zuletzt immer stärker in den Fokus gerückt war, stand das zweite Wahrzeichen der einstigen Stadtbefestigung bislang ein wenig im Abseits. Jahrzehntelang hatte der Künstler Heribert Glatzel, der sich unter dem Namen Friedland weit über Esslingen hinaus einen Namen gemacht hat, die Hochwacht als Atelier genutzt. Nach seinem Tod steht das markante Gebäude nun leer. An Interessenten würde es gewiss nicht fehlen, doch die Nutzungsmöglichkeiten sind angesichts der baulichen Voraussetzungen deutlich eingeschränkt. Dennoch will die Stadt die Hochwacht nicht