Geheimnisvolle unterirdische Stimmen, Geister und Satan. All das bei einer Höllenmesse, die im Hexensabbat gipfelt: Das erste Meisterkonzert der Saison im Neckar Forum lieferte seinen Zuhörern ein Gänsehaut-Gefühl. Wesentlichen Anteil daran hatte die bestens präparierte Junge Süddeutsche Philharmonie Esslingen, die Modest Mussorgskys Tondichtung „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“ in der Urfassung aus dem Jahr 1867 packend umsetzte. Dunkel, geradezu abgründig in der Tonsprache beschreibt der Komponist mit wilder Leidenschaft ein Hexentreffen in der Johannisnacht auf dem Berg des Triglaw, einem der slawischen