Esslingen (red) - Dieser Tage ist Hans Münzenmaier aus Hegensberg im Alter von 86 Jahren gestorben. Mit seinem Tod verliert der Berg eine Persönlichkeit, die sich fast 70 Jahre lang an unterschiedlichen Stellen ehrenamtlich für die Gemeinschaft eingesetzt hat. Bereits 1948 hatte er sich beim Turnverein Hegensberg als Mitglied der Turnhallenkommission engagiert. Im gleichen Jahr ist er in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten. Dort hat er bis zum 65. Lebensjahr Dienst getan. Nach seiner aktiven Zeit hat sich Münzenmaier in der Alterskameradschaft eingebracht. Beim Turnverein hat er jahrzehntelang unterschiedliche Ehrenämter begleitet und