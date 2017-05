Wer derzeit ins Museum im Schwörhaus kommt, wird von bunten Fischen und Wellensittichen begrüßt, auf kleinen Sesseln warten Stofftiere auf Streicheleinheiten von Kindern. Dann fällt der Blick unweigerlich auf imposante Plüschtiere: Ein lebensgroßes Pony steht keck in seinem Gatter, nebenan harrt eine Plüsch-Kuh in Originalgröße der Dinge. Doch in der neuen Ausstellung im Museum im Schwörhaus geht es nicht nur kuschelweiche Spielgefährten, sondern auch darum, wie der Mensch die Tiere zu seinem Vorteil nutzt.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth ||