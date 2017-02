Esslingen (red) - Am Samstag, 25. Februar, lädt der Briefmarken-Sammlerverein Esslingen von 1893 zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Die Veranstaltung findet ab 15 Uhr im Nebensaal der Vereinsgaststätte des SV 1845, Weil­straße 85, statt. Neben Berichten und Ehrungen durch den Vorstand sowie Neuwahlen des Vorstands haben die Mitglieder entsprechend der Satzung die Möglichkeit, Anträge zu stellen. Diese Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen spätestens eine Woche vor dem Termin beim Vorstand vorliegen. Die Mitglieder können sie per E-Mail an den 1. Vorsitzenden Siegmund Marggraf (siegmund.marggraf@bsve.de) schicken.