Von Thomas Krytzner

Seit zwölf Jahren gibt es das Festival „Rock for one World“ (ROW). Ralf Schulz, der den Tsunami in Thailand im Jahr 2004 überlebt hatte, hatte es ins Leben gerufen. Er starb 2014. In seinem Andenken führen Klaus Wagner, Edgar Blum und Amélie Kern die Idee seither weiter.

Anzeige Bildergalerie: Rock for one World Benefizveranstaltung im KOMMA

Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Die Menschen standen bereits Schlange, um Einlass ins Komma zu kriegen. Und nicht nur junge Leute wollten das Festival der Rocker und Metaller miterleben.

Moderator Klaus Wagner begrüßte Stammgäste, aber auch Neulinge