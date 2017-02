Esslingen (cid) -In einem Antrag fordert die SPD-Gemeinderatsfraktion von der Esslinger Stadtverwaltung einen Bericht über die Ausstattung der Esslinger Bushaltestellen. Dabei wollen die Stadträte vor allem wissen, an wie vielen Haltestellen ein Wetterschutz oder zumindest eine Sitzgelegenheit vorhanden ist. Immer mehr ältere Bürger kämen auf die SPD zu und beschwerten sich über eine mangelhafte Ausstattung der Bushaltestellen, so der Esslinger Stadtrat und Landtagsabgeordnete Wolfgang Drexler. Für viele Menschen sei es sehr anstrengend, eine zehnminütige Wartezeit an der Bushaltestelle stehend verbringen zu müssen - und das nicht