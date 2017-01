Es ist klirrend kalt an diesem Morgen. Schon nach wenigen Minuten draußen macht sich der Frost mit Macht bemerkbar: Die Wangen werden eisig, die Finger steif, durch die Schuhsohlen kriecht die Kälte in Füße und Beine. Auch der Wochenmarkt auf dem Esslinger Marktplatz scheint in Winterstarre zu verharren: Die Hälfte der Standplätze bleibt leer, nur wenige Kunden finden gestern am frühen Morgen den Weg zu den Händlern, die hier den Temperaturen unter dem Gefrierpunkt trotzen.

Viele der Marktbeschicker versuchen, sich mit Zelten und Heizöfen zu behelfen - nicht nur, um sich selbst warm zu halten, sondern vor