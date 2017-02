(red) - „Abgänger aller Schularten haben für Herbst 2017 gute Chancen, mit ihrem Halbjahreszeugnis noch einen Ausbildungsplatz zu bekommen“, heißt es in einer Mitteilung des Beruflichen Ausbildungzentrums (BAZ) in Esslingen. Informationen gibt es direkt im BAZ, aber auch bei der Aus- und Weiterbildungsmesse „Karriere 2017“ der Eßlinger Zeitung am 11. März.

Als Beispiel wird eine ehemalige Teilnehmerin der Berufseinstiegsbegleitung am BAZ genannt. Rebecca hat ihren Platz im Berufsleben gefunden. „Sie ist im zweiten Lehrjahr als Altenpflegerin. Wir sind froh, dass wir sie haben. Rebecca macht sich sehr gut.“ Diese Nachricht von