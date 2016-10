Kreis Esslingen (dpa/gg) - Angst und Schrecken beim abendlichen Spaziergang sind nun offenbar auch im Ländle Mode: Am Wochenende wurden in mehreren Städten Grusel-Clowns gesichtet, die in den USA bereits seit Wochen für Furore sorgen. Gestern hat das Landesinnenministerium vor den zunehmenden Auftritten der Maskierten gewarnt. „Das ist eine gefährliche Geschichte und auch strafrechtlich relevant“, sagte ein Sprecher.

Im Kreis Esslingen ist man sich nicht sicher, wie die Lage zu bewerten ist. Stand gestern hat die Polizei laut einem Sprecher hier sechs Telefonhinweise erhalten, bei denen Zeugen angaben, Horror-Clowns gesehen zu