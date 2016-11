Esslingen/Stuttgart (biz) -Nach der Aufregung um die Finanzierung wichtiger Bildungsvorhaben wie der Ausbau der Ganztagsschulen, der Inklusion und des Informatikunterrichts sind die Esslinger Vertreter der grün-schwarzen Landesregierung zufrieden mit dem Ergebnis. Vom Haushaltsentwurf „werden auch die Schulen in Esslingen und der Region profitieren“, erklären die Landtagsabgeordneten Andreas Deuschle (CDU) und Andrea Lindlohr (Grüne) in einer gemeinsamen Mitteilung. „Wenn die Seewiesenschule alle Kriterien erfüllt, entsteht zum nächsten Schuljahr ein gutes neues Bildungsangebot in Esslingen“, so Deuschle zum Gemeinderatsbeschluss, dass