Von Alexander Maier

Eigentlich sollte es ein besinnlicher Abend werden, doch dann fand die Nikolausfeier der kroatischen katholischen Kirchengemeinde in der Osterfeldhalle am Samstagabend ein jähes Ende: Einige der rund 400 Besucher klagten gegen 21.30 Uhr über Atemwegsreizungen und Husten – als die Polizei eintraf, hatten die Veranstalter die Halle im Esslinger Stadtteil Berkheim vorsorglich geräumt. Vor der Osterfeldhalle mussten 40 Personen ambulant versorgt werden, sieben weitere Personen wurden vorsorglich in die Klinik eingeliefert. Am Nachmittag konnte Josip Kulovic, der Pater der kroatischen katholischen Kirchengemeinde Esslingen, jedoch