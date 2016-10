Esslingen (red) - Am Sonntag, 16. Oktober 2016, ging es wieder einmal „Grenzenlos bunt“ zu bei der so benannten Benefizveranstaltung zugunsten des Fördervereins der Gemeindepsychiatrie. Die Blechbläser Les CuivrES, der Musikverein Wäldenbronn und der CVJM-Posaunenchor zogen zahlreiche Gäste an. ES-TV unterhielt sich mit den Organisatoren, den Musikern und den Verantwortlichen der Stadt Esslingen über die Veranstaltung und das Konzept der Gemeindepsychiatrie.

