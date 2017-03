Gottesdienst in Schule und Gasthaus

ESSLINGEN: Die Dreifaltigkeitskirche in Esslingen/Zell feiert am Sonntag ihren 50. Geburtstag Hohe Katholikenzahl machte Bau notwendig

(red) - Auf den Tag genau vor 50 Jahren, am 12. März 1967, ist die katholische Kirche „Zur Heiligsten Dreifaltigkeit“ geweiht worden. Zu Ehren dieses Ereignisses wird es am Sonntag einen Festgottesdienst in der Kirche geben. Dass das Gotteshaus überhaupt gebaut wurde, verdankt es dem hohen Katholikenzuwachs in der Nachkriegszeit.