Die große Ausstellung und ihr Veranstaltungsort sind kein Zufall: Die Deutsche Orchideen-Gesellschaft ist die größte und älteste Vereinigung von Orchideenfreunden in Europa. Mit mehr als 1000 Mitgliedern ist deren Landesgruppe Württemberg die größte in Deutschland, jeden Monat gibt es ein Treffen in der Osterfeldhalle. Die Börse gibt es nur alle zwei Jahre, an ihrem Beginn steht traditionell eine Orchideentaufe. Als Ehrung für sein vielseitiges ehrenamtliches Engagement durfte SPD-Stadtrat Richard Kramartschik eine neu gezüchtete Orchideen-Hybride auf den Namen „Phalaenopsis Richard Kramartschik“ taufen. Er tat