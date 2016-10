(red) -Jahrelang haben die Glocken der Esslinger Frauenkirche geschwiegen. Nach dem Abschluss der Außensteinsanierung sind sie jetzt wieder zu hören. Zudem konnten die drei historischen Glocken, die bis 1913 in der Frauenkirche hingen, wieder in die Glockenstube gebracht werden. Sie ergänzen die drei moderneren Glocken aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Am kommenden Sonntag lädt die Evangelische Stadtkirchengemeinde Esslingen nun zur Glockenweihe ab 18 Uhr in die Frauenkirche ein.

Dabei werden die einzelnen Glocken mit ihrem unterschiedlichen Klang vorgestellt. Dann wird Dekan Bernd Weißenborn das Weihegebet sprechen. Der