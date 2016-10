Sein Name hat in der internationalen Tanztheaterszene einen guten Klang: Eric Gauthier und seine Company sind im Stuttgarter Thea­terhaus daheim, auf vielen großen Bühnen der Welt sind sie zu Gast. Mit dem Gauthier Dance Mobil möchte der kanadische Tänzer und Choreograf die Tanzkunst zu denen bringen, die sonst nicht in der ersten Reihe sitzen würden: Menschen in Schulen, Krankenhäusern oder Altersheimen. Der Förderverein Proklinikum präsentiert das Gauthier Dance Mobil am Mittwoch, 19. Oktober, ab 15 Uhr im Esslinger Klinikum. Patienten und Personal sind eingeladen, und auch die EZ-Leser können dabei