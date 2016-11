Seit 1995 gibt das Weingut Kusterer pünktlich zum 11.11. den Martiniwein heraus und knüpft damit an die mittelalterliche Tradition des Weinausschanks an Bedürftige in Esslingen an. Heute wie damals steht das Helfen im Vordergrund. Vom Erlös jeder Flasche des roten Tropfens kommt ein Teil einer Institution zugute, die sich regional für Kinder einsetzt. In diesem Jahr freut sich die Katholische Familienpflege im Dekanat Esslingen-Nürtingen über den Solidarbeitrag. Für 7,50 Euro ist der Martiniwein vom 11. November bis Weihnachten in der Stadtinformation, bei „Enkel Schulz“ und in verschiedenen