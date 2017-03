Von Alexander Maier





Wer sich im Esslinger Stadtteil Mettingen umschaut, wird feststellen, dass sich dort während der vergangenen Jahre einiges getan hat. Nicht nur die Stadt hat kräftig investiert - auch an zahlreichen privaten Gebäuden lässt sich ablesen, dass viele Eigentümer das kommunale Signal aufgegriffen und in ihre Gebäude investiert haben. „Die Summe der vielen Einzelmaßnahmen verbesserte die Lebensqualität in Mettingen erheblich“, resümiert nun der Leiter des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamtes, Daniel Fluhrer. „Die erhaltende Stadterneuerung war eine Investition in die Zukunft Mettingens und fand landesweit Aufmerksamkeit und Anerkennung.“ Nun setzt die Stadt einen offiziellen Schlusspunkt - die Satzung für das Sanierungsgebiet in Mettingen wird aufgehoben.

Fördermittel machen vieles möglich

Kenner der Mettinger Verhältnisse werden sich noch gut an die Situation Ende der 90er-Jahre erinnern: Leerstände, Industriebrachen und nur unzureichend genutzte gewerbliche Flächen prägten damals das Erscheinungsbild. Und viele Bürger beklagten, Mettingen sei „ein vergessener Stadtteil“. Im Rathaus hat man die Sorgen aufgegriffen: Die Stadt legte die Flächen zwischen der Rosenstraße, der Obertürkheimer Straße und der Cannstatter Straße als Sanierungsgebiet fest und eröffnete sich damit die Chance, Städtebaufördermittel des Landes für vielfältige Maßnahmen des städtebaulichen Erneuerungskonzepts zum Einsatz zu bringen. Die Erfolge waren unübersehbar: „Rege Bautätigkeit begann - ein Aufschwung setzte ein“, erinnert man sich nun im Rathaus. Erklärtes Ziel der städtebaulichen Maßnahmen war, dem öffentlichen Raum in Mettingen ein sympathischeres Gesicht zu geben: Die Schenkenbergstraße, der Kreuzungsbereich und die Obertürkheimer Straße wurden großflächig neu gestaltet. Wesentlichstes Gestaltungselement war die Schaffung des Hermann-Sohn-Platzes. Davon versprachen sich die Stadtplaner „neue Aufenthaltsqualitäten und Identifikationsräume, welche die Kommunikation und das soziale Miteinander im Stadtteil seither stärken“.

Und das kommunale Engagement blieb nicht unerwidert - zahlreiche Eigentümer nahmen das kommunale Engagement zum Anlass, um ihre Gebäude zu modernisieren. Steuerliche Vorteile halfen ihnen bei der Entscheidung, ins Eigentum zu investieren und substanzielle Sanierungsmaßnahmen anzugehen. Das Ergebnis bringt Amtsleiter Daniel Fluhrer auf den Punkt: „Erneuert im Inneren und Äußeren, konnten so die städtischen Funktionen Wohnen, Arbeiten und Versorgung gestärkt und das historisch gewachsene Ortsbild herausgearbeitet werden.“ So zog etwa auf dem „Ortlieb-Fahrion-Areal“ und dem „Berner-Areal“ neues Leben ein. Beispielhaft blieben mit dem „Großen Haus“ und dem „Alten Bahnhof“ charakteristische Einzelgebäude erhalten, zudem konnten 200 neue Wohneinheiten geschaffen werden.

Im Technischen Rathaus ist man zuversichtlich, dass mit den erfolgten Investitionen der Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung im Gebiet gelegt werden konnte, wodurch es gelungen sei, „Mettingen an die Herausforderungen der Gegenwart anzupassen“. Diese Entwicklung soll sich fortsetzen, auch wenn die Sanierungssatzung nun offiziell aufgehoben wird. Für die Eigentümer im bisherigen Sanierungsgebiet endet damit die Möglichkeit, eine erhöhte steuerliche Abschreibung bei Modernisierungen ihrer Gebäude zu nutzen.