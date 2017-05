(adi) - „Schmecken, kochen und ausprobieren bedeutet Heimat, baut Freundschaften auf und verbindet“, weiß Margit Bäurle. Deshalb laden die Kinder-Biennale-Ini­tiatorin und ihre Mitstreiter am heutigen Samstag ins Weingut Bayer in Rüdern (Uhlbacher Straße 86) ein. Dort heißt es von 14 bis 18 Uhr: „So schmeckt Esslingen.“ Die Schlemmerbande stellt an diesem Nachmittag ihr Kochbuch-Projekt vor. Und natürlich dürfen die Gäste probieren, wie Esslingen schmecken kann, wenn man auch mal über den Tellerrand der eigenen Küche hinaus blickt.

