Vor 40 Jahren wurde das Esslinger Tierheim auf der Neckarinsel gebaut und seither laufend erweitert. An der Einrichtung hat der Zahn der Zeit genagt, lange schon ist das Tierheim sanierungsbedürftig. Nun zeichnet sich eine umfangreiche Sanierung und Erneuerung der Anlage vom nächsten Jahr an ab. Die Rede ist von einem Investitionsvolumen in der Größenordnung von 1,3 Millionen Euro. Den Hauptanteil wird die Margarete-Müller-Bull-Stiftung übernehmen.

Das vom Tierschutzverein Esslingen und Umgebung betriebene Tierheim ist Zufluchtsstätte für Tiere, die Hilfe brauchen, es ist Tierpension, und auch über