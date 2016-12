Esslingen (dpa/lsw) - Während der Weihnachtsfeier einer Kirchengemeinde in der Osterfeldhalle in Esslingen ist Gas ausgetreten. Mehrere der insgesamt 400 Gäste mussten am Samstagabend mit Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht werden, teilte ein Sprecher der Polizei Reutlingen mit.

Was zu dem Gasaustritt führte, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Auswertung der Messungen lief bis in die frühen Morgenstunden.