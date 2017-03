Drei Monate ist es erst her, das Weihnachtsfest. Und doch geht der Blick heute schon wieder auf Weihnachten hin: am 25. März feiern wir die Verkündigung des Herrn. Dieses Fest rückt das Geschehen aus Nazareth in den Blick, bei dem der Engel Gabriel Maria verkündigt, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen soll. Diese Begegnung zwischen dem Boten Gottes und Maria kann als Inbegriff des Hinhörens eines Menschen auf den Ruf Gottes gelten; Maria wird so zur Hinhörenden par excellence, sie ist „ganz Ohr“.

Zwei Aspekte kennzeichnen dieses Hinhören wesentlich. Zum einen: Der Anruf an Maria ergeht dort, wo sie lebt. In ihrem Alltag,