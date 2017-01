Als Nicole Mayer mit der Schule fertig war, hatte sie keine Ahnung, welchen Beruf sie ergreifen sollte. Bei der Berufsberatung wurde ihr vorgeschlagen, Metzgerin oder Krankengymnastin zu werden - aber das überzeugte sie nicht. Nur durch Zufall erfuhr sie vom Beruf des Raumausstatters und wusste sofort: Das will ich machen. Heute betreibt sie zusammen mit ihrem Mann die Raumausstatterfirma Deco & More in Zell. Doch ihre Geschichte hält sie für symptomatisch: Weil kaum jemand ihren Beruf kenne, sei es so schwierig, Auszubildende dafür zu finden.

Dabei sei ihr Job ein absoluter Traumberuf, schwärmt Nicole