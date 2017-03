Kalt war es im Winter, besonders im Januar. Das Thermometer zeigte zweistellige Minustemperaturen an. Der Neckar war zeitweise von einer Eisschicht bedeckt. Manche Esslinger werden bei diesen eisigen Temperaturen an die Tiere im Tierpark Nymphaea gedacht haben. „Unsere Seen waren lange gefroren. 20 Zentimeter dick war das Eis“, berichtet Edgar Kässer, Mitarbeiter des Nymphaea. „Für die Tiere waren die Temperaturen allerdings kein Problem, die meisten sind den Winter gewohnt.“ Die Eisschicht hatte sogar ihr Gutes: Rund um die Seen mussten die Mitarbeiter dringend Bäume schneiden. Das wurde ihnen erleichtert, weil