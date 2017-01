Esslingen (red) - Eine Schneekanone entsteht auf dem Kanonenbuckel der Esslinger Burg. Pünktlich zur Mittagszeit, wie von den Meteorologen angekündigt, gingen am 2. Januar die Flocken zu Boden und sorgten in unserer Region für weiße Landschaften. Auch Leser freuten sich über den ersten Schnee in diesem Winter und sendeten Fotos über Facebook und E-Mail an die Redaktion. Wir zeigen sie in einer Bilderstrecke.

Leser, die noch Fotos einsenden wollen, senden diese bitte an online.redaktion(at)ez-online.de, Betreff: Wintereinbruch.

