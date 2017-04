(red) - In den Osterferien bietet die VHS Ostfildern einen dreitägigen Französischkurs auf der Stufe A1 für Teilnehmende mit Grundkenntnissen an. Ziele sind die Anwendung und Erweiterung von erstem Wortschatz und grundlegender Grammatik für Alltags- und Reisesituationen. Der Kurs findet täglich vom 19. bis zum 21. April, jeweils von 9.30-12 Uhr, in der VHS Ostfildern an der Halle in Nellingen, Esslinger Straße 26, statt und kostet ab acht Teilnehmenden 29 Euro pro Person zuzüglich geringer Materialkosten. Anmeldung mit der Kurs-Nr.: 40800200 per E-Mail an volkshochschule(at)ostfildern.de, online unter www.vhs-ostfildern.de oder Tel. 0711-3404-800.

