Ob in der Flüchtlingshilfe, für Kinder oder Senioren oder für Ziele wie zum Beispiel den Erhalt von Streuobstwiesen: Zahlreiche Esslingerinnen und Esslinger haben ein, zwei oder sogar noch mehr Ehrenämter. Jetzt gibt es weitere Fortbildungsangebote für bürgerschaftlich engagierte Menschen.

In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk ESaktiv hat die Abteilung Familie, Jugend, Senioren und Bürgerengagement die neueste Reihe zusammengestellt. Mit ausgewählten Angeboten will die Stadt das vielfältige Engagement ihrer Bürger in Vereinen, Einrichtungen, Gremien und Initiativen würdigen und