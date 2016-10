Esslingen (red) -Der Duft von gegrilltem Fleisch und aromatischen Gewürzen wird in der Luft liegen: Denn am Freitag und Samstag, 14. und 15. Oktober, finden die Food Days in Esslingen statt. An diesem Wochenden werden auf dem Parkplatz von Möbel Rieger an 28 Trucks und Ständen internationale Speisen wie Frühlingsrollen, Burger oder Burritos frisch zubereitet und serviert.

Aber auch deutsche Spezialitäten in neuer Form sind vertreten, zum Beispiel Maultaschen mit exotischer Currysauce. Egal ob vegane Fans oder Fleischliebhaber - für jeden ist an den zwei Tagen etwas dabei. Und natürlich dürfen auch süße Leckereien nicht fehlen: Fruchtige Shakes und schokoladige Cookies lassen das Naschkatzenherz höher schlagen.

„Die Besucher können sich auf ein ganz besonderes Spektakel freuen“, sagt Daniel Habegger, der Hausleiter von Möbel Rieger in Esslingen und ergänzt. „Tausende Portionen Fleisch sowie viele weitere Köstlichkeiten werden vor den Augen der Gäste zubereitet. Da wird Leckeres auf dem Grill gebrutzelt und in heißen Töpfen gerührt. Das wird ein Gaumenschmaus für die Esslinger.”

DEtails der Veranstaltung

Was: Food Days Esslingen

Wann: Freitag, 14. Oktober, 11:30 bis 20 Uhr und Samstag, 15. Oktober, 11:30 bis 20 Uhr

Wo: Möbel Rieger Esslingen, Dornierstraße 1 + 2

Eintritt: kostenfrei