Von Melanie Braun

Der Koloss bewegt sich wie in Zeitlupe. Zentimeter um Zentimeter quält sich der Feuerwehrwagen durch die Webergasse. Der Fahrer Rainer Alber hat seine Augen überall: Immer wieder prüft er den Abstand des Fahrzeugs zum Baugerüst auf der einen und den Schildern auf der anderen Seite und kontrolliert, ob der Wagen auch hinten richtig positioniert ist. Wenn hier nur einige Zentimeter weniger Platz wäre, gäbe es kein Durchkommen mehr für den Wagen mit Drehleiter. Ein Problem, das in der Altstadt an vielen Ecken auftaucht – oft auch, weil Autos falsch oder nachlässig geparkt sind. Im Ernstfall kann das fatale Folgen haben.

Eine Frau,