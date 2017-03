Monatelang hing die Zukunft der Esslinger Kulturkneipe Vier Peh am seidenen Faden - mittlerweile ist klar, dass es im Haus in der Flandernstraße weitergeht. All ihre Sorgen ist Pächterin Ulli Kopp damit aber nicht los: Das Gebäude ist in die Jahre gekommen, erhebliche Investitionen werden nötig. Weil die für die Betreiberin nicht so einfach zu stemmen sind, hat sich ein Förderverein gegründet. Und der erhält nun Unterstützung von Musikern, die im Vier Peh immer wieder auf der Bühne stehen. Sechs Bands geben am Freitag, 17. März, ein „Bene Fizz“-Konzert für das Vier Peh. Weil die Veranstalter viel Publikum