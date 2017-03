Mit Investitionen in Höhe von 30 Millionen Euro will die Firma Festo ihren Stammsitz in Berkheim stärken. Das Geld soll in die „Revitalisierung“ der durch Verlagerung der Produktion frei gewordenen Flächen fließen. Der Esslinger Gemeinderat und die Stadtverwaltung begrüßen „dieses sehr erfreuliche Standortbekenntnis“.

Von Dagmar Weinberg

Mit der im Herbst 2015 vollzogenen Verlagerung der Produktionsarbeitsplätze aus Berkheim in die neue Fabrik in Ostfildern-Scharnhausen waren am Stammsitz der Firma Festo Flächen frei geworden. „Seit der Verlagerung stehen diese Produktionsflächen leer“, sagt eine Unternehmenssprecherin.