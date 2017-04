Zum sechsten Mal volle Hütte hat die Narrenzunft Erlenwölfe: Das Wasen-Opening in Berkheim eine Woche vor dem offiziellen Start des Frühlingsfests auf dem Cannstatter Wasen hat Kultstatus erreicht. Um 17.30 Uhr war Einlass - und vor der Osterfeldhalle standen die ersten Partygänger in Dirndl und Lederhosen bereits Schlange, um noch einen Platz an den Biertischen zu ergattern.

Wasenhasen kommen in Stimmung

Während drinnen bald die Stimmung kochte und die ersten Gäste, angeheizt von DJ Steve, auf den Bänken standen, ließen andere die Sause angesichts des schönen Wetters draußen erst