Es-Kimmichsweiler (red) - Die reguläre Abfuhr der Blauen Papiertonnen in Kimmichsweiler, Oberhof und Lerchenäcker findet 2017 immer mittwochs statt. Im neuen Müllkalender hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. In der Überschrift für diese Stadtteile wurde ein falscher Tag angegeben, Dienstag statt Mittwoch. Der Abfallwirtschaftsbetrieb weist darauf hin, dass die Tabelle der Abfuhrtermine korrekt ist. Auch die auf der Web-Seite und in der Abfall-App veröffentlichten Termine sind korrekt.

