Esslingen (red) - Aufgrund einer "verdächtigen Wahrnehmung" in einer Tiefgarage kam es heute Abend am Einkaufszentrum DAS ES zu einem Großeinsatz der Polizei. Die Polizei ist mittlerweile wieder abgerückt. Es handelte sich um einen Fehlalarm, so ein Polizeisprecher.

Anzeige