Von Alexander Maier

Alle Jahre wieder kommen sie so sicher wie Weihnachten und Neujahr: Die Diskussionen über die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei. Dass am aktuellen Standort im Bebenhäuser Pfleghof erheblicher Handlungsbedarf besteht, ist seit vielen Jahren ein offenes Geheimnis. Doch zuletzt schob im Gemeinderat einer dem anderen den schwarzen Peter zu: Die einen wollen im Herzen der östlichen Altstadt bleiben, andere bringen immer wieder neue Standortalternativen ins Gespräch, und alle zusammen haben oft und gern betont, dass es schlicht am nötigen Geld für einen großen Wurf fehlt. Doch nicht einmal die kleinen Würfe – sprich: Investitionen in