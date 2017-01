Esslingen (biz) - Die Esslinger SPD hat in ihrer Mitgliederversammlung am Freitag die Esslingerin Regina Rapp mit einem klaren Votum als Wahlkreis-Kandidatin für die Bundestagswahl vorgeschlagen. Mit 47 Ja-Stimmen (das entspricht 98 Prozent), einer Enthaltung und ohne Gegenstimme votierten die Mitglieder für Rapp, die zuvor vom Vorstand der Esslinger SPD als Kandidatin vorgeschlagen worden war. „Wir sind über dieses deutliche Votum unserer Mitglieder in der Stadt beeindruckt“, kommentierte Frank Böhringer, Vorsitzender der SPD Esslingen, das Ergebnis. In ihrer Vorstellungsrede machte die 34-jährige Rapp darauf aufmerksam, dass ihre