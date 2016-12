Von Melanie Braun

Alle drei Esslinger Bäder werden erhalten, das hat der Gemeinderat am Montag beschlossen. In der gleichen Sitzung sagten die Stadträte auch Ja zu einer Erhöhung der Eintrittspreise um durchschnittlich drei Prozent. Zudem wird ab Januar auch die Struktur der Tarife verändert: Man will eine übersichtlichere Preisliste als bisher. Das betrifft vor allem das Merkel’sche Bad, wo es derzeit mehr als 40 verschiedene Einzeltarife gibt.

Hier gibt es künftig jeweils die zwei Grundtarife Normal und Ermäßigt für die drei Bereiche Wellness, Sportbad und Mineralbad. Diese Grundtarife gelten jeweils für eine Basiszeit,