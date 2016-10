Von Alexander Maier





Der Tanz ist ihre Leidenschaft, und die wollen sie mit anderen teilen: Eric Gauthier und seine Company sind auf den großen Bühnen dieser Welt zuhause, und ganz egal, wo sie auftreten - die Tickets sind im Handumdrehen vergriffen. Eigentlich könnte Gauthier darauf warten, dass seine Zuschauer zu ihm kommen. Doch mit seinem Dance Mobil geht er bewusst zu denen, die nicht zu seinen Auftritten kommen können. Gestern war das Ensemble im Esslinger Klinikum zu Gast - und die Tänzer wurden mit Beifallsstürmen gefeiert.

Ein Klinik-Foyer als Tanzparkett - dieser Gedanke klingt unkonventionell. Eric Gauthier ist jedoch bekannt dafür, dass er künstlerisch gern eigene und immer wieder überraschende Wege geht. So wie mit seinem Dance Mobil, mit dem er mobile Produktionen in Schulen, Krankenhäusern und Altersheimen präsentiert - ein bundesweit einmaliges Konzept. Im Esslinger Klinikum war sein Ensemble bereits zum zweiten Mal auf Einladung des Fördervereins Proklinikum zu Gast. Den Kontakt hatten Herbert Metzger und seine Frau hergestellt, die die Arbeit von Gauthier Dance seit Jahren mit ihrer Stiftung unterstützen.

Ob im Foyer oder auf der Empore - dicht an dicht drängten sich Patienten, Klinikpersonal und Tanz-Fans, die einfach nur dabei sein wollten. Und diejenigen, die krankheitshalber im Bett bleiben mussten, konnten die eineinhalbstündige Show per Bildschirm verfolgen. Eric Gauthier und seine Tänzer gaben unterhaltsame Einblicke in ihre Tanzwerkstatt, und sie zeigten bezaubernde kleine Choreografien, die viel Beifall fanden. Der Choreograf selbst erwies sich einmal mehr als charmanter Conférencier - und als Motivator. Denn am Ende durfte das Publikum bei einer originellen Choreografie wie aus dem Bollywood-Kino mitmachen. So brachte das Gauthier Dance Mobil getanzte Lebensfreude in den Klinikalltag. Und am Ende verriet Gauthier sein Credo: „Wenn Musik und Bewegung zu einer Einheit werden, dann ist das diese Magie, die man Tanz nennt.“