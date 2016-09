Martin Frank vom TV Zell hat die studienbedingte Abwesenheit des Siegers der vergangenen fünf Jahre Marc Steinsberger genutzt und sich bei der 37. Auflage des Schurwaldlaufs in einer Zeit von 34:04 Minuten erstmals in die Siegerliste eingetragen. Frank trainiert die Athleten des TV Zell und auch Marc Steinsberger und hat damit gezeigt, dass er nicht nur ein hervorragender Trainer, sondern auch ein erstklassiger Läufer ist.

Die schnellste Frau war mit 39:10 Minuten Christine Sigg-Sohn vom Team Lebenslauf, die bereits zum vierten Mal erfolgreich war. Sie ist die amtierende deutsche Meisterin über die Halbmarathondistanz und war in diesem Jahr bereits bei vielen Läufen siegreich. Beide nahmen freudestrahlend auch den Wanderpokal der Stadt Esslingen in Empfang. Während dies für Frank Premiere war, entschied Sigg-Sohn diese Sonderwertung bereits zum sechsten Mal für sich.

Bei seinem Triumph verwies der 30-jährige Frank den Syrer Hazim Al Ahmad, der für das LIMA-Theater Esslingen gestartet ist, in 34:30 Minuten auf den zweiten Rang. Den dritten Platz belegte Kevin Oswald (LG Steinlach) in 34:53 Minuten. Die Läufer des TV Zell verteidigten in der Besetzung Martin Frank, Timo Steinsberger und Moritz Pöndl auch den Mannschaftstitel vor den Läufern der Turnerschaft Esslingen in der Besetzung Martin Jongmans, Jochen Münzenmaier und Marian-Jan Olejnik sowie dem Team von Nonplusultra Esslingen mit Benjamin Klotz, Jens Kissel und Lukas Hoffmann.

Bei den Frauen setzte sich Christine Sigg-Sohn gegen Karoline Binder von der LG Filder durch (42:13 Minuten). Drittschnellste Läuferin war Katharina Kock vom TV Plochingen in 43:51 Minuten. Die schnellste Frauen-Mannschaft stellte das Team Lebenslauf mit Christine Sigg-Sohn, Ines Henning und Annika Postler vor den Frauen vom Lauftreff Esslingen (Barbara Primas, Marina Huggele-Eydt, und Gislinde Sobeck) und von Nonplusultra Esslingen (Manuela Schulze, Anja Kiesel und Annamaria Griff).

„Dank unserer großen Erfahrung und des schönen Herbstwetters hat alles bestens geklappt“, zogen die Organisationsleiter Ralf Heer und Werner Strauss von der Turnerschaft Esslingen ein positives Fazit.