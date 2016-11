Esslingen (red) - Kann man ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit wie einen 100-Meter-Lauf bewerten, an dessen Ende die Läufer auf den Plätzen landen? Die Jury des Ehrenamtspreises „Starke Helfer“, den die Eßlinger Zeitung und die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen seit 2003 gemeinsam ausloben, war einhellig der Meinung: Das geht gar nicht. Und so konnten sich jetzt beim Festakt im Esslinger Landratsamt alle 15 Endrundenteilnehmer über einen ersten Preis freuen. ES-TV war bei der Verleihung und hat mit den Preisträgern sowie den Verantwortlichen gesprochen.

