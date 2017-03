ES putzt wieder

ESSLINGEN: Freiwillige säubern die Stadt

(red) - Die 18. Esslinger Putzaktion „ES putzt“ steht an: Am Samstag, 25. März, ist die Bürgerschaft wieder aufgerufen, das Stadtgebiet von Unrat und Abfall zu befreien und somit ein Zeichen zu setzen gegen die Verschmutzung der Umwelt. Gereinigt wird im öffentlichen Raum, beispielsweise in Parks, auf Gehwegen und Spielplätzen in ganz Esslingen.